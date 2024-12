VERSO CATANIA-POTENZA: ritorno in campo da titolare per Castellini?

Non aveva ancora saltato nessuna partita di questo campionato, giocando sempre da titolare e senza mai essere sostituito a gare in corso. Il difensore Alessio Castellini non figurava in distinta tra i titolari nel precedente turno a Taranto, ma soltanto perchè mister Toscano ha preferito preservarlo a seguito di un problemino fisico e viste le condizioni difficili del terreno di gioco dello “Iacovone”. Rimpiazzato da Quaini, che ha comunque risposto positivamente alla chiamata di Toscano, adesso che si avvicina la disputa dell’importante incontro casalingo con il Potenza, Castellini dovrebbe tornare al proprio posto completando il terzetto difensivo con Ierardi e Di Gennaro. Qualora giocasse, per il calciatore bresciano classe 2003 sarebbe la partita n.104 con la maglia del Catania.

