QUI CATANIA: out Bethers, recupera Adamonis. Toscano fa il punto sull’infermeria

Consueto punto della situazione sull’infermeria rossazzurra da parte dell’allenatore del Catania Domenico Toscano, alla vigilia del match casalingo con il Potenza. Il tecnico rossazzurro ha evidenziato come Di Tacchio abbia sostenuto oggi metà della rifinitura, aggiungendo che la speranza è che “dalla prossima settimana possa iniziare il lavoro con la squadra”.

Per il resto Bethers è indisponibile a seguito di un forte trauma distorsivo alla caviglia. Il portiere è andato a Roma per effettuare ulteriori accertamenti. Rientra, invece, Adamonis che recupera dalla contusione. Castellini si è allenato tutta la settimana, gestendosi. “Devo avvertire le sensazioni giuste per non rischiare di complicare il suo percorso di recupero”, le parole di Toscano. Non ancora disponibili Guglielmotti e Celli, quest’ultimo accusa un’infiammazione al tendine d’Achille.

