CATANIA SOCIAL – Forti: “Un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, passione e amore per il calcio”

Uno di quei giorni destinati a rimanere nel cuore per sempre. Carmelo Forti non dimenticherà mai la prima rete da professionista e con la maglia del Catania, a Taranto. Via social il centrocampista ha esternato tutta la propria gioia: “Segnare il mio primo gol tra i professionisti con questa maglia non è solo un momento speciale, è un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, passione e amore per questo sport. Da bambino sognavo ad occhi aperti questo momento, ma viverlo è un’emozione che supera ogni aspettativa. Non è solo un gol: è il risultato di ogni caduta e risalita, di ogni passo avanti e di tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Questa maglia rappresenta qualcosa di più di un simbolo: è casa, è famiglia, è orgoglio. Forza Catania SEMPRE!!”.

