VERSO TARANTO-CATANIA: ufficiale il sesto divieto di trasferta stagionale per i tifosi etnei

In vista della gara Taranto-Catania, in programma domenica 8 dicembre alle ore 17.30 allo stadio “Erasmo Iacovone” e valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, il Prefetto della Provincia di Taranto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Notizia che circolava da giorni e che, nelle ultime ore, trova conferma tramite comunicazione ufficiale. Per la tifoseria catanese si tratta del quinto divieto di trasferta stagionale imposto dopo le partite giocate a Caserta, Foggia, Torre del Greco, Crotone e Avellino nei mesi di ottobre e novembre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***