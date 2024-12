LA SICILIA: “Toscano si augura di ritrovare lo Sturaro d’inizio stagione”

Mister Domenico Toscano chiede aiuto ai senatori della squadra, “a partire da Stefano Sturaro”, riporta La Sicilia che parla del centrocampista come di un leader per il Catania. “Uno di quelli che in avvio di stagione era sembrato tra i più in forma. Sturaro nelle prime 6 uscite di campionato si era quasi tolto del tutto di dosso le critiche ricevute lo scorso anno”, si legge. “La sua intelligenza tattica e la sua cattiveria agonistica avevano contribuito ai risultati del Catania. Poi Sturaro si è dovuto fermare per infortunio e dal match vinto contro il Monopoli fino al 2-2 in rimonta di Avellino il centrocampista è rimasto fermo ai box per un problema fisico”, rileva l’articolo di Andrea Cataldo.

“Contro la Cavese non è riuscito a depositare in rete la palla che sarebbe valsa la vittoria”, ma i tifosi etnei “non hanno dimenticato il salvataggio sulla linea contro il Benevento, in quell’occasione era stato lo stesso Toscano a evidenziare la ferocia e l’attaccamento che aveva dimostrato il centrocampista”. Toscano adesso “si augura di poterlo recuperare a pieno, magari gestendo il suo rientro gradualmente. Se Sturaro ritornerà quello di inizio stagione il Catania avrà una marcia in più, e con l’ex Genoa in campo per Toscano nasceranno anche nuove soluzioni in mezzo al campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***