AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Curva Ospiti

E’ partita anche la prevendita dei biglietti per i sostenitori ospiti tramite il portale POSTORISERVATO.IT (https://www.postoriservato.it/biglietti/audace-cerignola-calcio-12-aprile-2025-stadio-monterisi-cerignola-cerignola-19592.html) o anche presso i punti vendita autorizzati visionabili al seguente link https://www.postoriservato.it/punti-vendita-it.html, in occasione della partita Audace Cerignola-Catania che si disputerà domenica 2 febbraio allo stadio “Domenico Monterisi” con fischio d’inizio alle ore 15:00. Nessuna restrizione per i tifosi del Catania che potranno acquistare il tagliando in Curva Ospiti al prezzo di 13,50 euro più costi di prevendita e commissioni.

