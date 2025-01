STURARO: lesione muscolare di primo grado

“Catania Football Club rende noto che la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Stefano Sturaro, costretto a lasciare il campo anzitempo durante la gara con il Giugliano, ha evidenziato una lesione muscolare di primo grado”. Dal comunicato della società rossazzurra si evince, pertanto, una nuova indisponibilità del centrocampista ligure. L’ennesima in questa stagione. I tempi di recupero variano in base alla gravità e al tipo di lesione. In questo caso Sturaro potrebbe stare fuori dal campo dalle tre alle quattro settimane, dipenderà anche dalla risposta del giocatore al trattamento riabilitativo.

