AVV. CARBONE: “Catania, giusto rimanere con i piedi per terra. Gestione approssimativa”

Così l’avvocato Fabrizio Carbone, tifoso, esperto in materia sportiva e componente – tra l’altro – dell’Associazione Catania Rossazzurra nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“E’ giusto essere contenti per la vittoria ai danni del Giugliano, ma il Catania ha rischiato di pareggiare contro una squadra che ha speso molto meno ed a cui mancavano 5-6 elementi della formazione titolare. Il Catania avrebbe dovuto fare 6 gol, visto il numero di azioni costruite. Meglio spegnere i facili entusiasmi tornando subito con i piedi per terra, mantenendo equilibrio nelle considerazioni”.

“Il Catania di Pelligra ha speso tanti denari ma molto, molto male. Il fatto che adesso il mercato debba essere contingentato ci sta, ma bastava dirlo già in estate. Il Catania ha un punto di penalizzazione in classifica a seguito di una gestione errata, anche l’inibizione comunicata giorni fa – che nei fatti è poca roba – è un altro segnale di una gestione che, duole dirlo, è assolutamente approssimativa. Penso anche alla gestione degli infortuni, alla mancanza di strutture d’allenamento adeguate – adesso la squadra si allena a Misterbianco finchè finiranno le operazioni del ‘Cibalino’ -, rimane il problema dei giocatori che altrove rendono mentre a Catania faticano. Si doveva vincere col Giugliano, bene, ma il Catania ha ben altre ambizioni in un campionato che è livellatissimo verso il basso. Quando ricapiterà mai un’occasione del genere, in un campionato così scadente come quello di quest’anno?”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***