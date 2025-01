LA VECCHIA: “Catania, ci sono le basi per costruire una squadra forte in chiave playoff”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television, con alcune considerazioni sparse:

“Avevo intravisto questo calo del Benevento 7 partite fa, solo che non ne ha approfittato il Catania. Quello è stato il guaio. Ne ha approfittato, invece, il Monopoli che è andato in testa. Il Cerignola stesso non mi sorprende, hanno una bellissima squadra sia loro che il Monopoli e lotteranno fino alla fine. Potrebbero candidarsi ad essere la Juve Stabia della scorsa stagione. Il Benevento questo squadrone non ce l’ha. Non ha dimostrato qualcosa in più del Catania, stanno lanciando i giovani ma non sono sicuro che andranno in B. Potrebbe venire fuori la sorpresa. Attenzione all’Avellino, squadra che nel lungo periodo potrebbe avere maggioi possibilità di salire in Serie B”.

“Sturaro? I numeri del centrocampista sono sotto gli occhi di tutti, tra minuti disputati e quanto ha offerto finora. Il Catania ha in organico Montalto ma è risultato essere ‘Montebasso’… chiunque verrà al suo posto credo che farebbe meglio di lui. Detto questo, io non sarei del tutto pessimista per il Catania. Le prossime due trasferte saranno determinanti. Riuscire a portare a casa quattro punti tra Cerignola e Monopoli mi sembra difficile, però la squadra vista contro il Giugliano per tutto il primo tempo e a partire dal 22’ della ripresa mi fa ben sperare. Credo che ci sia la base per costruire una squadra forte in chiave playoff. Cito elementi come Jimenez, Inglese, Di Tacchio, Lunetta, Guglielmotti, Stoppa, Castellini”.

