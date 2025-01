AVV. PUCCI: “Sul piano strutturale nulla delle promesse fatte dalla società è andato in porto finora”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Toscano parla di squadra con un problema psicologico, lo scorso anno Lucarelli diceva che i giocatori avessero lo zainetto sulle spalle, il senso delle parole è identico. Al momento il progetto tecnico è naufragato, nonostante singolarmente siano dei buoni giocatori, non delle scartine, certamente validi per il loro ruolo. Viene da porsi chi li ha scelti, la dirigenza o il tecnico? Il paradosso è che chi è arrivato con zero aspettative è diventato tra i migliori calciatori del Catania”.

“Sul piano strutturale nulla delle promesse fatte dalla società è andato in porto finora. Sarebbe stato meglio dire al popolo rossazzurro di cominciare dalle strutture, poi dalla squadra. Forse il catanese avrebbe maldigerito questa scelta, invece qui si è detto che si sarebbe fatto l’uno e l’altro, si è proceduto alla costruzione di un istant team ma la squadra non ha dato i risultati sperati. La Serie C è solo un vuoto a perdere, già in B vivacchi un pò con i diritti televisivi e un pò con gli introiti del pubblico, che a Catania ha sempre risposto presente, ma quel tesoretto dato dall’entusiasmo del catanese via via si sta disperdendo”.

