STAMPA LOCALE – Patanè: “Problema di gestione dei giocatori, sul mercato la vera priorità è l’attacco”

Alcune considerazioni del giornalista Angelo Patanè ai microfoni di Telecolor sulle dinamiche che ruotano attorno al Catania ed alla società rossazzurra. Ecco quanto evidenziato:

“C’è un problema di gestione dei giocatori. Non comprendo perchè, ad esempio, Ierardi lo abbiamo applaudito nelle prime giornate per poi sgonfiarsi e non è stato più utilizzato. Il tema riguarda anche la gestione di quei calciatori che sono andati via la scorsa stagione e oggi li vediamo primeggiare in altri gironi. Nella rosa del Catania ci sono giocatori che stanno cedendo rispetto alle aspettative o al rendimento d’inizio stagione anche per la loro posizione in campo. Siamo convinti che Castellini stia giocando nel suo migliore ruolo?”.

“Sappiamo quanto possa essere complicato il mercato di gennaio, che il Catania probabilmente sta facendo con Pastore e non Faggiano, ma Toscano aveva chiesto rinforzi immediati. Viene ritenuto prioritario intervenire in difesa, tuttavia la vera priorità è il reparto avanzato perchè il Catania realizza troppi pochi gol rispetto a quanto effettivamente produce”.

“Mi auguro che gli acquisti definiti e che la società andrà a definire non confermino la regola di questa squadra. Con giocatori, cioè, che hanno dei buoni approcci, lasciano il segno all’inizio, danno l’impressione di essere atleti validi – come tanti di coloro che sono in partenza – e poi si sciolgono. Io penso che la stagione si possa raddrizzare se si pongono finalmente le basi per un progetto certo e sicuro, con degli investimenti a brevissimo che riguardino l’impiantistica e la struttura di questa società”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***