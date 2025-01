SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì e venerdì (23/24 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine giovedì 23 e venerdì 24 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Taranto continua a perdere pezzi. Il terzino Gian Luca Mastomonaco (2000) ha infatti lasciato il club trasferendosi a titolo definitivo al Renate, contratto fino a giugno 2026. Il Latina annuncia l’arrivo, a titolo temporaneo, dal Bologna del difensore centrale classe 2004 Mattia Motolese. L’Audace Cerignola riaccoglie Filippo D’Andrea, l’attaccante romano di 26 anni lascia Catania e torna in Puglia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Movimento in uscita per il Trapani che cede in prestito con diritto di riscatto l’attaccante classe 2001 Cristian Spini alla SPAL. Il Trapani completa anche la cessione a titolo definitivo del portiere classe 2000 Alessio Pozzi alla Vis Pesaro. Cessione in prestito dall’ACR Messina all’Igea Virtus per il centrocampista Manuel Di Palma (2004). Sempre il Messina ha assunto l’allenatore Simone Banchieri, che prende il posto di Giacomo Modica dopo essersi svincolato dalla Vis Pesaro. Inoltre i peloritani ingaggiano il difensore Bright Gyamfi. Il classe ’96 arriva a titolo definitivo dal Cosenza.

Rinforzo in attacco per il Foggia, giunge in prestito l’attaccante classe 2005 nativo di Enna Giuseppe Brugognone che arriva dall’Empoli. Inoltre i rossoneri perfezionano l’ingaggio in prestito – via Fiorentina – del difensore Eduard Dutu, classe 2001 nato a Roma con doppia cittadinanza italo-romena. Il Sorrento raggiunge l’accordo con il Potenza per l’acquisizione in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante ex Catania Mattia Rossetti, classe 1996.

Nuovo portiere per il Crotone, che preleva dall’Atalanta Jacopo Sassi (2004). Saluta la Juventus Next Gen l’attaccante di 22 anni Marco Da Graca, direzione Novara. Operazione a titolo definitivo, contratto fino al 30 giugno 2027.

