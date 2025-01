PICERNO-CATANIA: si va verso la regolare disputa dell’incontro

In settimana è emerso il rischio che la partita Picerno-Catania, in programma domenica allo stadio “Donato Curcio”, potesse essere rinviata a data da destinarsi causa neve. In realtà le nevicate abbondanti dei giorni scorsi nel Potentino lasceranno spazio alla pioggia nelle prossime ore. Ad oggi nel corso dell’incontro, il cui fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30, si prevede nuvolosità sparsa con alternanza di schiarite ed una temperatura percepita di 8-9 gradi. A meno di cambiamenti climatici rispetto alle previsioni meteorologiche attuali, la gara in terra lucana si giocherà regolarmente.

