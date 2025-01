EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Oggi vogliono il campo da golf. Il Catania è una cosa seria…”

“Massannunziata, 7 anni senza mai una chiacchiera mai una lamentela, oggi vogliono il campo da golf. U Catania è na cosa seria”. Si è espresso in questi termini, via social, l’ex Catania Giuseppe Mascara, attualmente sotto contratto come allenatore della Primavera del Novara, dopo che per diverse stagioni ha calcato il campo di Massannunziata. Chiaro riferimento alla necessità, da parte della squadra rossazzurra, di dotarsi di un nuovo terreno di gioco per gli allenamenti dopo le parole in conferenza stampa pronunciate ieri dal vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella.

