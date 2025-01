UFFICIALE: Verna ceduto al Trapani

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società FC Trapani 1905 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Verna. Al centrocampista, che con la nostra maglia ha disputato 20 gare e realizzato una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. La società rossazzurra ufficializza così la cessione al Trapani di Verna, che non è più a tutti gli effetti un calciatore del Catania. Va in archivio l’esperienza poco esaltante ai piedi dell’Etna del giocatore ex Catanzaro classe 1993.

