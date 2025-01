BREVE: “Catania, occasione da sfruttare al massimo a Benevento. Sul mercato centellinare ogni sforzo e captare opportunità”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’ quando si avvicina il confronto esterno con il Benevento:

“C’è un’opportunità davvero importante che il Catania deve sfruttare al massimo. Incontri la prima della classe, devi dimostrare di voler cambiare marcia e avere uno step migliore rispetto al passato. Il Benevento in casa qualcosina la soffre. Non è una squadra trita-sassi ma forte, ben allenata, molto giovane e la gioventù ti porta a piccoli alti e bassi. Qualche vittoria ottenuta dal Benevento è stata sporca, da squadra che anche quando non merita di vincere riesce nell’intento. Vedremo, in particolare, come il Catania andrà ad affrontare il trequarti avversario, che secondo me è l’ago della bilancia”.

“L’anno scorso nella campagna di gennaio sono state fatte delle scelte sbagliate. In questa sessione di calciomercato si presenta la problematica legata agli esuberi che devono essere mollati e bisogna acquistare giocatori funzionali, rispettando esigenze ben precise sia sul piano tecnico-tattico che economico. Dovrà essere bravo Pastore, in sinergia con Faggiano, Grella e la proprietà a centellinare ogni sforzo e captare le opportunità sia in uscita che in entrata“.

“Adamonis? ha sbagliato due partite piene, costate sei punti al Catania. Non so se dal punto di vista mentale il ragazzo abbia la forza di reagire a questa situazione. Jimenez? Ha alzato il livello della competizione nelle ultime gare, riuscendo anche a vincere i duelli sotto il profilo fisico. Ha fatto un salto importante. Stoppa? Nella prima parte del campionato era stato un attimino sottotono, dopo avere trovato la via del gol a Crotone è diventato un giocatore determinante per il Catania. L’aspetto mentale ti dà l’input per svoltare”.

“D’Andrea? Ha trascinato da solo il Cerignola. Quest’anno è stato penalizzato da un infortunio in fase di preparazione. Secondo me il partner ideale di Inglese è proprio D’Andrea, se tornasse ai livelli di Cerignola il Catania avrebbe una coppia d’attacco tra le migliori del campionato con Stoppa alle loro spalle”.

“Guglielmotti? E’ arrivato nell’ultima finestra di mercato, svolgendo solo l’ultima parte della preparazione. Quando non giochi da tanto tempo si fa sempre bene all’inizio per adrenalina e voglia di fare, davanti ad una cornice di pubblico importante. Proprio col Benevento fece una prestazione eccezionale, poi è calato di rendimento, ha avuto un picco a Caserta e qualche infortunio lo ha ridimensionato. Ha un fisico importante, se non è al 100% fisicamente un calciatore con le sue caratteristiche può faticare“.

