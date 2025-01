SERIE C – Luiso: “Alla lunga occhio al Crotone. Catania, a Benevento sfida molto delicata”

Le riflessioni sul girone C di Serie C e sulla sfida del Catania a Benevento di Pasquale Luiso, ex attaccante – tra le altre – di Pescara, Avellino, Piacenza, Vicenza e Sampdoria, intervistato da TMW Radio:

“La classifica viene dai valori. Io sono sempre del parere che alla fine il lavoro paga. Il girone meridionale è davvero duro, puoi perdere con tutti anche con l’ultima. L’Avellino era incappato in vari pareggi ma prima delle vacanze era riuscito a rivincere. È una squadra forte e prima dell’inizio del campionato pensavamo dovesse dominarlo. Adesso Biancolino sta facendo molto bene. Il Monopoli sta disputando un campionato pazzesco. Il Benevento ha vinto 12 gare e il Monopoli 10. Sta facendo benissimo anche il Picerno”.

“Occhio al Crotone alla lunga. Vengono da 5-6 vittorie di fila e il Crotone è una squadra. Bisogna stare tutti attenti. I punti non sono pochi, però se il Benevento allenta un po’ e il Crotone vince si avvicina e non di poco. Il Benevento sta dimostrando tutto il suo valore. Ha una squadra forte e ringiovanita tantissimo. Quella col Catania sarà una gara molto, molto delicata soprattutto per il Catania. Fare un colpo a Benevento, però, butterebbe dentro i rossazzurri. Una sconfitta sarebbe invece dura da digerire”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***