EX ROSSAZZURRI – Anastasi: “Il Catania non può fare a meno di Inglese. Jimenez, grande qualità. Butano sveglio e abbastanza pronto ma deve crescere”

Le parole di Maurizio Anastasi, ex centrocampista del Catania, ai microfoni di Telecolor a commento della prestazione offerta dalla squadra nel precedente turno di campionato col Sorrento con alcune considerazioni sulle strategie di mercato rossazzurre e l’esordio di Damiano Butano:

“La vittoria col Sorrento? Inserendo D’Andrea il peso in avanti è stato differente, Toscano ha avuto il coraggio tattico di spingere la squadra in maniera più offensiva. Stoppa e Jimenez non avevano dato quello che Toscano si aspettava nella prima frazione. Nella ripresa invece la spinta è aumentata, Jimenez è salito in cattedra dettando i tempi e facendo la differenza. Il Catania non ha prodotto quasi niente nei primi 45′, mentre nella ripresa la squadra è entrata in campo con un’altra mentalità, un altro atteggiamento, una diversa interpretazione. Il Catania non può fare a meno di un giocatore come Inglese ed ha in Jimenez un elemento di grande qualità“.

“C’è distanza dalla vetta ma bisogna rimanere agganciati alle altre squadre che lottano in chiave promozione. Urge operare assolutamente sul mercato, andando a prendere quei calciatori che il tecnico reputa mancanti per rafforzare la rosa. Secondo me si dovrebbe intervenire sia in fase difensiva che offensiva, forse facendo anche qualcosa a centrocampo“.

Butano? E’ un prodotto del settore giovanile. Sono felicissimo per lui che ho visto sveglio, abbastanza pronto. Naturalmente ha 16 anni, bisogna crescere, non deve pensare di sentirsi arrivato perchè questo è un errore che spesso commettono i ragazzi. Ci vuole del tempo. C’è un settore giovanile che cresce ed il Catania prende soprattutto ragazzi locali, questa è una cosa molto importante”.

