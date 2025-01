CATANIA-JUVENTUS NG: arbitra Drigo di Portogruaro. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in vista della 22a giornata (terza di ritorno) del campionato di Serie C. La partita Catania-Juventus Next Gen, fissata per domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione AIA (Portogruaro) coadiuvato dagli assistenti Cristiano Pelosi (Ercolano) e Daniele Sbardella (Belluno). Quarto ufficiale Giuseppe Mucera (Palermo).

A proposito del sig. Drigo, si registra un precedente con il Catania da Quarto Ufficiale che risale al 5 marzo 2022: rossazzurri vittoriosi per 3-1 al “Massimino” contro il Monterosi, in Serie C, per effetto dei gol di Russini, Biondi e Andrea Russotto per la squadra di Francesco Baldini (di Costantino su rigore la rete ospite siglata nel finale). Anche un precedente da direttore di gara con gli etnei: Castrovillari 0-2 Catania con gol di De Luca e Russotto, il 5 febbraio 2023 in D.

In qualche occasione il sig. Drigo ha partecipato attivamente a riunioni dedicate agli arbitri, sottolineando “l’importanza delle analisi pre gara, della prontezza, della presenza fisica, della comunicazione verbale e della gestualità, che devono essere sempre unite a una solida conoscenza regolamentare, a una buona condizione atletica e professionalità”. E’ arbitro al secondo anno in Lega Pro.

Passiamo alle statistiche del “fischietto” della sezione veneziana in terza serie. Ha diretto 16 gare ufficiali (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 70 cartellini gialli e 2 rossi. Ha fischiato finora 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 7 vittorie per le squadre di casa, 5 pareggi e 4 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Domenica dirigerà la settima partita ufficiale del girone C con un bilancio di 0 vittorie casalinghe, 3 pareggi e altrettanti successi esterni concedendo 3 rigori. Al momento, quindi, nessuna squadra del raggruppamento meridionale di Serie C ha conseguito i tre punti in gare dirette dal sig. Drigo tra le mura amiche.

