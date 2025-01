QUI CATANIA: l’attacco parla Inglese, D’Andrea e Montalto fanno scena muta. Riflessioni importanti sul mercato

Nel reparto avanzato del Catania si parla fluentemente la lingua Inglese. Gli 11 gol messi a segno dall’attaccante rossazzurro confermano l’importante impatto avuto con la realtà etnea. Un feeling nato praticamente da subito con il popolo rossazzurro, che ha apprezzato in primis l’uomo e poi il professionista. Poche parole, umiltà, sacrificio e concretezza. Così Inglese ha conquistato i catanesi. Abbinando l’esperienza, la qualità e la tecnica di un giocatore che non a caso in carriera ha calcato anche il palcoscenico della Serie A con risultati lusinghieri.

Bobby English aveva bisogno di ritrovare entusiasmo, Catania gli ha dato quella carica di adrenalina necessaria per acquisire stimoli e rigenerarsi mentalmente. Il campo certifica l’importanza del calciatore nell’economia del gioco rossazzurro, mentre Matteo Stoppa ha trovato la sua collocazione ideale da trequartista. Allo stesso tempo emergono le difficoltà in zona realizzativa delle altre punte. Vedi D’Andrea.

L’attaccante, che il Catania ha reperito sul mercato in estate sborsando una cifra importante al Cerignola, ha deluso le attese finora. Lontano parente del giocatore che mise a segno 16 gol nella passata stagione, a Catania è fermo ad una sola marcatura più un rigore sprecato malamente. Davvero misero il bottino di reti di D’Andrea, che al di là di alcune discrete prestazioni non ha mai dato l’impressione di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Sicuramente ha pagato a caro prezzo l’infortunio in sede di ritiro, ma ci si aspettava un contributo diverso dall’attaccante romano.

Montalto, invece, ha siglato un gol in più rispetto al compagno (tra cui un rigore trasformato a Giugliano) ma anche in questo caso avrebbe potuto e dovuto produrre qualcosa di meglio sul piano realizzativo dopo le 36 realizzazioni delle ultime quattro stagioni tra B e C (Bari, Reggina, Reggiana e Casertana). Ecco perchè urgono riflessioni molto serie per quanto concerne la possibilità di sfruttare l’apertura del mercato cosiddetto di riparazione per colmare una lacuna evidente per il Catania là davanti, dove non possono bastare i soli gol di Inglese.

