CATANIA: ritorno in campo dopo la sosta natalizia, i precedenti negli ultimi 50 anni

Rientro in campo dopo la sosta per il Catania. Tenendo conto dei risultati ottenuti negli ultimi 50 anni, i rossazzurri hanno collezionato 16 vittorie nel mese di gennaio, riportando altrettanti risultati di parità e 18 sconfitte. Sostanziale equilibrio, dunque. Nella passata stagione etnei sconfitti con un rotondo 3-0 dal Crotone in trasferta, in un momento in cui stava per materializzarsi un’autentica rivoluzione all’interno dell’organico.

Due anni fa invece l’Elefante, battendo 3-0 il Ragusa in Serie D con gol di Lodi, Chiarella e Russotto, interruppe un digiuno di vittorie che a gennaio durava da quasi dieci anni: nel 2014 gli etnei piegarono la resistenza del Bologna al “Massimino” per 2-0 con Bergessio a segno e anche Ciccio Lodi in gol, al ritorno a Catania dopo la parentesi al Genoa.

Per ricercare un acuto esterno all’inizio del nuovo anno solare dobbiamo tornare, invece, di molto indietro nel tempo. Addirittura al 1997, vincendo di misura il Catania a Bisceglie con Pannitteri marcatore (Serie C2). In tempi recenti si ricorda il pirotecnico 3-3 di Bari, in C, di qualche anno fa con Moro, Greco e Biondi a segno per i rossazzurri di Francesco Baldini. Differenza reti in attivo negli ultimi 50 anni. Catania 8-0 Pachino (Eccellenza) rappresenta il successo con il maggior numero di gol di scarto (1994), Milan 4-0 Catania (Serie A) il ko più pesante (1971).

BILANCIO COMPLESSIVO PRECEDENTI A GENNAIO

Vittorie: 16

Pareggi: 16

Sconfitte: 18

Gol fatti: 59

Gol subiti: 55

Differenza reti: +4

6 gennaio 1974, Catania 1-1 Palermo

5 gennaio 1975, Acireale 1-3 Catania

4 gennaio 1976, Catania 1-2 Spal

2 gennaio 1977, Ascoli 4-2 Catania

8 gennaio 1978, Catania 0-0 Benevento

7 gennaio 1979, Catania 1-0 Empoli

6 gennaio 1980, Ancona 1-1 Catania

4 gennaio 1981, Lecce 2-1 Catania

3 gennaio 1982, Catania 3-1 Palermo

2 gennaio 1983, Catania 2-0 Monza

8 gennaio 1984, Catania 0-0 Inter

6 gennaio 1985, Triestina 2-1 Catania

5 gennaio 1986, Catania 2-1 Perugia

4 gennaio 1987, Bari 1-1 Catania

3 gennaio 1988, Casertana 1-0 Catania

1 gennaio 1989, Palermo 0-0 Catania

7 gennaio 1990, Catania 0-0 Perugia

6 gennaio 1991, Catania 2-1 Casarano

5 gennaio 1992, Catania 0-0 Ternana

24 gennaio 1993, Avellino 1-0 Catania

2 gennaio 1994, Catania 8-0 Pachino

15 gennaio 1995, Catania 2-0 Igea Virtus

7 gennaio 1996, Catania 2-1 Albanova

12 gennaio 1997, Bisceglie 0-1 Catania

11 gennaio 1998, Catania 0-0 Chieti

6 gennaio 1999, Catania 1-0 Tricase

6 gennaio 2000, Castel di Sangro 2-1 Catania

6 gennaio 2002, Benevento 1-0 Catania

6 gennaio 2003, Lecce 1-0 Catania

6 gennaio 2004, Fiorentina 3-2 Catania

6 gennaio 2005, Modena 1-0 Catania

7 gennaio 2006, Catania 3-1 Piacenza

14 gennaio 2007, Chievo 2-1 Catania

13 gennaio 2008, Catania 1-1 Juventus

11 gennaio 2009, Napoli 1-0 Catania

6 gennaio 2010, Catania 1-0 Bologna

6 gennaio 2011, Roma 4-2 Catania

8 gennaio 2012, Bologna 2-0 Catania

5 gennaio 2013, Catania 0-0 Torino

12 gennaio 2014, Catania 2-0 Bologna

17 gennaio 2015, Lanciano 3-0 Catania

9 gennaio 2016, Andria 0-0 Catania

23 gennaio 2017, Racing Fondi 1-1 Catania

21 gennaio 2018, Lecce 1-1 Catania

20 gennaio 2019, Siracusa 2-1 Catania

12 gennaio 2020, Virtus Francavilla 0-0 Catania

10 gennaio 2021, Casertana 3-2 Catania

23 gennaio 2022, Bari 3-3 Catania

8 gennaio 2023, Catania 3-0 Ragusa

7 gennaio 2024, Crotone 3-0 Catania

