CURIOSITA’: Stoppa e quello stage con il Manchester City

Dopo una prima fase del campionato un pò così, Matteo Stoppa ha vissuto da protagonista il periodo conclusivo del 2024. Progressi evidenti per l’ex calciatore della Juve Stabia, sia in zona gol che in chiave di assist man ma, come da lui stesso sottolineato di recente, sa di poter dare un contributo ancora maggiore alla causa rossazzurra.

A proposito dell’evoluzione della carriera di Stoppa, tornando indietro nel tempo spicca il ricordo di un’esperienza significativa per il ragazzo classe 2000 nativo di Biella. La breve avventura in un top club europeo, il Manchester City, quando era giovanissimo e muoveva professionalmente i primi passi. Ne parlò lui stesso in un’intervista concessa a 11giovani.it:

“Ancora oggi non so come mi abbiano selezionato (ride), ma quando mi hanno detto che ero stato scelto per uno stage settimanale con il Manchester City non ci potevo credere, è stata un’emozione incredibile. Lo stage è durato dal 13 al 20 febbraio, sono andato con mia mamma ed alloggiavamo in un hotel poco distante dalla Manchester City Academy; un pullmino della società passava a prelevarmi tutte le mattine alle 9, alle 9.30 cominciava mezz’ora di seduta in palestra per poi fare due ore di allenamento in campo. Finito l’allenamento, si pranzava tutti insieme all’Accademia e poi ognuno tornava a casa propria”.

“Nei primi giorni abbiamo lavorato meno con la palla facendo sedute più faticose, poi con l’avvicinarsi della partita si preparava meglio la parte tecnico-tattica palla al piede. Rispetto al calcio italiano ho riscontrato un abisso di differenza, soprattutto a livello di ritmo e di corsa, l’ho notato nella partita che ho giocato nel mio ultimo giorno con loro in amichevole contro il Blackburn, dove tra l’altro ho segnato il gol del definitivo 3-1 in mezza rovesciata di sinistro su sponda di un difensore sugli sviluppi di un corner”.

Insomma, già allora si intravedevano le potenzialità di Stoppa, 24 anni compiuti a settembre con ancora tanta voglia di crescere e migliorarsi. Auspicando che possa contribuire a fare le fortune del Catania nei prossimi mesi, non mollando la presa.

