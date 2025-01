INGLESE: il 2025 può segnare la stagione più “gollifera” di sempre

Con la tripletta rifilata al Sorrento, sale a dieci il numero di gol messi a segno finora in campionato da Roberto Inglese. Qualche settimana addietro abbiamo posto in evidenza la possibilità che proprio in quest’annata l’esperto attaccante facesse registrare il record personale di reti da professionista in una singola stagione. Ebbene dopo le tre reti siglate nell’ultima gara ufficiale del 2024, l’ipotesi sembra destinata a concretizzarsi presto, in quanto basterebbe depositare la palla in fondo al sacco altre tre volte.

Al momento il campionato più prolifico nella carriera di Inglese è quello vissuto al Chievo Verona nel 2017/18, in Serie A, realizzando 12 marcature, score migliorato rispetto al campionato di Prima Divisione Lega Pro 2012/13 dove, invece, di gol Inglese ne mise a segno 11, tra le fila del Lumezzane. Fu dopo il consistente bottino di reti con la maglia dei clivensi che Daniele Faggiano, attuale D.S. rossazzurro, portò il giocatore al Parma, in prestito via Napoli, venendo successivamente fissato l’obbligo di riscatto a 18 milioni di euro più 2 di bonus.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***