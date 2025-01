DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Il Catania è assolutamente in tempo per fare un campionato migliore. Ripartiamo dalla compattezza. Gol Picerno? Con una marcatura più feroce…”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano parla anche in sala stampa del pareggio maturato al cospetto del Picerno. Ecco quanto evidenziato:

“E’ stato un primo tempo equilibrato. Sapevamo di dovere accettare quello che fa il Picerno, squadra con una identità ben precisa di palleggiare, con questa capacità di trovare gli spazi tra le linee rendendosi pericolosa, volendoti attrarre. Abbiamo creato poco, anche se potevamo essere più fortunati in occasione del colpo di testa di Inglese. Nella ripresa invece siamo stati bravi a passare in vantaggio, potevamo essere più cinici e raddoppiare avendo avuto le occasioni per farlo. Poi è arrivato il pareggio in una situazione da palla inattiva dove i dettagli fanno la differenza, in tutte le categorie ed in tutti i campionati. Con una marcatura un pochettino più feroce si poteva portare a casa la vittoria, anche se è venuta fuori una partita equilibrata e credo che il risultato finale sia giusto“.

“Cambi tardivi? La squadra stava bene in campo, ho avuto l’impressione di non dovere muovere nulla, poi quando hanno avuto problemi dal punto di vista fisico Raimo e Carpani ho cercato di mettere forze fresche. A Benevento abbiamo fatto i cambi prima e l’abbiamo persa. Poi il risultato orienta i giudizi e le considerazioni”.

“Assolutamente il Catania è in tempo per fare un campionato migliore di quello attuale. Il mercato può aiutarci a muovere questa classifica che non ci piace assolutamente, ma le dinamiche del calciomercato sono particolari, quando magari pensi di avere in pugno un giocatore poi va da un’altra parte oppure devi aspettarlo. Dobbiamo lavorare sulla base della ritrovata compattezza. Abbiamo fatto 4 giorni di ritiro analizzando da vicino la situazione che stiamo attraversando, venivamo da due sconfitte non meritate ma quando perdi si sente, ci siamo riuniti e a Picerno ho rivisto lo spirito di squadra“.

