DALMONTE: da Trapani a Catania, ritorno in Sicilia per il neo acquisto rossazzurro

Non è la prima volta che Nicola Dalmonte, calciatore prelevato in prestito secco dalla Salernitana, affronta un’avventura professionale in Sicilia. Era già accaduto cinque anni fa, in quel di Trapani. Allora i granata militavano in Serie B e fecero una rincorsa incredibile nel tentativo di evitare la retrocessione, nel contesto di una stagione particolare, caratterizzata da punti di penalizzazione per inadempienze societarie.

Punti di penalità che si rivelarono decisivi ai fini della mancata salvezza della squadra, inizialmente guidata da Francesco Baldini, poi da Fabrizio Castori. Nel girone di ritorno, comunque, il Trapani fece registrare un ruolino di marcia davvero molto significativo ed il merito fu anche dello stesso Dalmonte che, arrivando in Sicilia nella sessione invernale del mercato, totalizzò 17 presenze condite da 3 gol, altrettanti assist e prestazioni spesso convincenti.

Giocò prevalentemente da seconda punta, ritrovando il suo mentore Castori, allenatore con cui lavorò con profitto in precedenza a Cesena. Tuttora Dalmonte ricorda favorevolmente l’esperienza trapanese, al di là della retrocessione in C (l’anno successivo il club venne escluso dal campionato di terza serie, ndr) all’interno di un gruppo dove spiccava, inoltre, la presenza di Gregorio Luperini, centrocampista attualmente in forza proprio al Catania.

Adesso nuova esperienza sicula per il calciatore classe 1997 nativo di Ravenna, ripartendo dalla sponda rossazzurra. Si tratta anche delle prima volta per lui nel girone C di Serie C, avendo precedentemente militato in squadre del raggruppamento B ed A, rispettivamente SPAL e Vicenza.

