QUI CATANIA: si avvicina il gong sul mercato, ultimi innesti per completare la rosa

Tesserati i portieri Farroni (svincolato) e Dini (Catanzaro), il difensore Del Fabro (Arezzo), il centrocampista Frisenna (ACR Messina) ed il jolly offensivo Dalmonte (Salernitana), in casa Catania restano pochi altri innesti da effettuare in sede di calciomercato, con l’auspicio di affrontare un girone di ritorno di livello, riscattando una precedente parte di stagione al di sotto delle attese.

Ufficializzato l’ingaggio dall’AZ Picerno del centrale difensivo Allegretto, non si esclude che un ulteriore elemento possa arricchire il reparto arretrato. Da Stramaccioni (Gubbio) a Pieraccini (Cesena), passando per Brugarello (Teramo), vari profili sono stati sondati in tal senso. A centrocampo, invece, con l’acquisto di Frisenna non dovrebbero registrarsi altre novità, avendo irrobustito il reparto numericamente e qualitativamente.

Là davanti, infine, non ci sono dubbi che il Catania sia alla ricerca di un rinforzo di spessore. Missione non semplice da affrontare, facendo i conti con giocatori che non se la sentono di scendere di categoria o club che faticano all’idea di privarsi a metà stagione di attaccanti di valore. Detto di Dalmonte, serve una nuova punta di peso in alternativa a Inglese o che possa affiancare l’attaccante ex Chievo, ma si rende necessario liberare spazio in una lista che può comprendere non più di 23 calciatori professionisti. Prossime ore decisive, c’è tempo fino a lunedì per trovare soluzioni adeguate.

