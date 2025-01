DEL FABRO: “Darò il meglio di me stesso per la maglia rossazzurra”

Prime dichiarazioni da calciatore del Catania per Dario Del Fabro, ai canali ufficiali rossazzurri. Queste le parole del difensore prelevato dall’Arezzo:

“Quando si viene a Catania sai cosa comporta giocare in questa piazza, qualsiasi giocatore ambisce e sogna di calcare campi così importanti. Se si vuole puntare in alto, fame, motivazione e grinta sono aspetti fondamentali. Sono qui per dare un contributo alla squadra, portare un pò di energia, positività e vivacità aiutando la squadra a raggiungere i traguardi prefissati”.

“Non guardo più al passato, sono focalizzato su questa esperienza, darò il meglio di me stesso per questa maglia. Le sensazioni sono positive, trovo un gruppo affiatato che va sempre forte in allenamento, conosco diversi giocatori per averci giocato contro o insieme in precedenti esperienze. Mi sono subito ambientato e sentito a mio agio. Ai tifosi dico: «Forza Catania, sono pronto a dare il massimo»”.

VIDEO: le parole di Del Fabro

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

