VERSO CATANIA-GIUGLIANO: Farroni o Dini, chi sceglierà Toscano a difesa dei pali domenica?

Mister Toscano ha fatto partire Andrea Dini dalla panchina, a Picerno, sottolineando che avrebbe valutato nel corso della settimana successiva un suo eventuale impiego. Bene, la settimana di lavoro in preparazione di Catania-Giugliano è già iniziata e l’allenatore calabrese è chiamato a scegliere su chi puntare a difesa dei pali tra Dini e Alessandro Farroni, rispettivamente primo e secondo acquisto rossazzurro della finestra invernale del mercato.

L’estremo difensore ex Reggina, che proprio con Toscano ha lavorato nell’esperienza di Reggio Calabria, quando chiamato in causa ha risposto presente, dando il meglio di sè in occasione della recente trasferta lucana. Un contributo prezioso, quello offerto da Farroni che più volte ha evitato guai peggiori al Catania, uscito indenne dal “Curcio” anche e soprattutto per merito suo, non a caso eletto dalla stragrande maggioranza di tifosi “migliore rossazzurro in campo”.

Possibile che il tecnico del Catania decida di affidare ancora una volta la porta rossazzurra a Farroni, in vista di domenica, ma Dini è approdato in Sicilia con credenziali molto importanti, riconosciuto come un portiere di sicuro affidamento per la categoria, sulla carta dovrebbe essere lui il portiere titolare. Analogamente a quanto accaduto ad inizio stagione, quando si alternavano spesso Bethers (ora infortunato) e Adamonis (ceduto al Sudtirol), si profila un nuovo dualismo in porta, oppure nel prosieguo della stagione Toscano assumerà una decisione definitiva a protezione dei legni?

