DI TACCHIO a Globus Tv: “Voglio dare il mio contributo a questo gruppo splendido. Ogni partita sarà una battaglia, abbiamo grandi valori”

Il centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio commenta la vittoriosa prestazione al cospetto del Giugliano, ai microfoni di Globus Television:

“Vengo da un periodo d’inattività di 4 mesi, ho bisogno di ritrovare la condizione. Più gioco, più la acquisisco. Ho una struttura fisica che necessita di più tempo per recuperare rispetto agli altri, ma grazie al monitoraggio giornaliero dei preparatori sto cercando di lavorare al meglio e riprendere la migliore condizione quanto prima. Voglio dare il mio contributo. Sono contento dell’apporto che sono riuscito a dare quest’oggi. Bisogna solo continuare a lavorare ogni giorno per crescere insieme a questo gruppo di ragazzi splendidi. Godiamoci la vittoria ma da martedì testa alla prossima perchè ogni partita sarà una battaglia“.

“La nostra identità è ben precisa, entriamo sempre in campo per dare il massimo ma poi ci sono gli avversari. Oggi dopo il 2-0 si sono perse un pò le distanze, sono venuti fuori loro ma la cosa positiva è rimanere sempre in gara, non ci siamo disuniti perchè in questa categoria è importante soprattutto mantenere il risultato. Noi abbiamo grandi valori e potranno venire fuori in ogni momento nelle prossime gare, ne sono convinto”.

