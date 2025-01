TOSCANO a Globus Tv: “Grande spirito e organizzazione. Risultato figlio della prestazione, tutta la squadra in crescita”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano parla ai microfoni di Globus Television, al termine della partita vinta contro il Giugliano al “Massimino”:

“Il risultato è figlio della prestazione. I ragazzi hanno fatto una grande partita ma già da due settimane lavorano da squadra per migliorare, trovare soluzioni, risolvere i problemi. Insieme stiamo cercando di crescere ogni giorno. Ho visto grande spirito, organizzazione, capacità di produrre occasioni da gol, lavoro di squadra. Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che vogliono dimostrare di poter fare molto meglio di quanto espresso fino ad oggi”.

“Non mi sorprende la prova di Guglielmotti ma anche Lunetta e Raimo, che hanno nelle loro corde 5-6 gol in una stagione. Sono in crescita come tutta la squadra e oggi raccolgono i frutti. Il Catania può fare bene trovando sempre le soluzioni, questo è lo spirito che mi piace e bisogna continuare su questa strada, perchè solo così si ottengono queste prestazioni e questi risultati”.

“Quando c’era da costruire dal basso lo abbiamo fatto bene, quando c’era da superare la prima linea di pressione si è adottata una strategia diversa. Loro tenevano la linea alta, abbiamo lavorato su questa soluzione per prenderli alle spalle. Nel secondo tempo si è sofferto ma non subendo granchè il ritorno dell’avversario, potevamo fare altri gol in diverse situazioni. La squadra ha costruito, creato e realizzato”.

“Rete subita? Si parla troppo facilmente che devi vincere senza prendere tiri in porta e gol, ma c’è sempre un avversario che ha ad oggi valori simili ai nostri come dimostra la classifica. E’ normale soffrire in una situazione di vantaggio, dove l’avversario porta più uomini in avanti prendendosi qualche rischio in più, ci sta. Abbiamo creato tantissimo e potevamo essere più fortunati in determinate circostanze. Sturaro? Ha accusato un problema muscolare. Valuteremo con lo staff medico l’entità dell’infortunio”.

