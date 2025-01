GUGLIELMOTTI a Globus Tv: “Non penso di avere avuto un periodo di appannamento. Stiamo migliorando la condizione fisica. Spero che gli infortuni calino”

L’esterno destro di centrocampo Davide Guglielmotti, ai microfoni di Globus Television, analizza la vittoria del Catania ai danni del Giugliano:

“Siamo contenti. A livello generale serviva una vittoria. Saranno frasi banali ma non era un momento eccelso per la squadra. Purtroppo alcuni risultati sono venuti meno, questo è il calcio ma noi abbiamo sempre lavorato ad alta intensità cercando di migliorare senza lesinare sforzi. I frutti del lavoro sono sicuro che prima o poi vengano fuori. Stiamo anche migliorando la condizione fisica, ed è la chiave fondamentale per esprimere il gioco richiesto dal mister“.

“Periodo di appannamento che mi sono messo alle spalle? Io non ho visto un periodo di appanamento. Sono stato infortunato, ho recuperato, poi ho avuto l’influenza, la bronchite, ne ho avute di ogni. Quando piove grandina, ma non è un problema, le prestazioni dei singoli dipendono da quelle della squadra. In alcuni frangenti non è semplice perchè magari trovi un avversario che gioca molto basso e la profondità non c’è, oppure hai sempre il raddoppio dell’avversario. Ti studiano giustamente, cercano di arginarti come possono. Non penso di avere avuto momenti di appannamento, ho sempre dato il massimo. A volte la prestaizone può essere venuta meno, anche per bravura degli avversari. Noi lavoriamo per fare prestazioni come quella di oggi, spero ce ne siano tante altre“.

“Sappiamo che è un campionato intenso, duro, le squadre sono organizzate. Il Cerignola, nostro prossimo avversario, è una squadra molto organizzata. La affronteremo su un campo molto ostico, piccolo. Questo penalizza le nostre caratteristiche legate al fraseggio, perchè per noi è molto più semplice quando riusciamo a trovare spazi e profondità. Così è più complicato ma cercheremo di fare la prestazione. E’ fondamentale recuperare la condizione fisica. Stiamo proseguendo bene il percorso, spero che le cose vadano sempre meglio e che gli infortuni calino, ma purtroppo succedono nel calcio”.

