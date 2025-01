INFERMERIA – Di Gennaro, Farroni e Stoppa: rientri previsti a febbraio

Nel mese di febbraio si prevedono alcuni importanti rientri dall’infermeria. La lista dei convocati per Catania-Giugliano non includeva la presenza di Matteo Stoppa ed Alessandro Farroni. Per quanto concerne il primo (lesione muscolare), la previsione è di 3-4 settimane di stop, come sottolineato dallo stesso mister Toscano in conferenza stampa. Il portiere, invece, alle prese con un problema all’adduttore, secondo informazioni raccolte da Telecolor dovrebbe stare fuori per 2-3 settimane.

Da valutare le condizioni di Sturaro. Affaticamento muscolare per Lunetta, ma dovrebbe essere regolarmente disponibile per il match di domenica a Cerignola. Di Gennaro, sottopostosi ad intervento chirurgico a dicembre, potrebbe cominciare a lavorare con il gruppo nel corso della prima settimana di febbraio. Bethers, infortunatosi anch’egli a dicembre, rientrerebbe invece ai primi di marzo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***