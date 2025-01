LA SICILIA: “Catania, certificata la frattura tra ambiente, società e giocatori”

“Non è la singola partita (persa) a far traboccare un vaso già stracolmo, ma l’atteggiamento. Continuare a non reagire o a tentare un rimedio tardivo ha causato una rottura in mille cocci del Catania. Si può sbagliare gara, sbagliare uno o più gol. Si può ciccare un intervento. Ma quando una squadra, quella rossazzurra, continua a offrire prestazioni da partite dopolavoristiche ecco che il pubblico c’incavola. Di più: contesta in modo verbale e senza andare oltre. Ma contesta”, riporta La Sicilia.

“Il 2-1 della Juve NG al ‘Massimino’ certifica la frattura tra ambiente e società. Tra ambiente e giocatori. Ora il Catania ne potrà vincere sei di fila, ma il solco è profondo. Difficilmente la ferita potrà cicatrizzarsi”, si legge. “Chi va in campo ha la tremarella e non salta l’uomo. Chi subentra spesso fa peggio di chi c’era prima. Chi tira la carretta finisce stremato. Chi continua a tentare di segnare sbaglia. Ma siamo ben oltre il girone d’andata e il coraggio è una componente sconosciuta (o ignorata) da questo gruppo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***