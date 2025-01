LA SICILIA: “Squadra chiusa nello spogliatoio per oltre venti minuti, in serata confronto interno alla società”

All’interno del quotidiano La Sicilia c’è spazio per la contestazione andata in scena domenica. “Il clima allo stadio è stato surreale perchè non ci sono stati cori di incitamento come è sempre capitato, ma silenzio assoluto. Solo i cori contro il calcio moderno e contro le seconde squadre dei club di A, un dissenso civile a suon di striscioni esposti nelle curve e in tribuna B e di cori“, sottolineando come ad un certo punto è esploso dalla Sud “un coro che si chiedeva come cavolo (il termine è stato un altro) stesse giocando il Catania. Ma non c’è stata la reazione sul campo. Così a fine gara i tifosi delle curve hanno raggiunto la zona in cui transita il bus della squadra aspettando un confronto aperto. Che c’è stato, altrimenti i tifosi sarebbero rimasti lì ad attendere fin oltre la mezzanotte come avevano promesso a gran voce”, evidenzia il quotidiano.

“In tribuna Vip, dopo il fischio finale, un paio di tifosi hanno urlato improperi nei confronti del vice presidente Grella, invitandolo a dimettersi, stesso trattamento verso i suoi collaboratori che avevano assistito al match accanto a lui”, si legge. “Il gruppo dei giocatori è rimasto chiuso nello spogliatoio per oltre venti minuti per un confronto a muso duro con il tecnico, ma anche con Grella e il nuovo elemento arrivato nell’area tecnica, Ivano Pastore. Al termine del confronto lo stesso Grella è uscito ‘accompagnato’ da alcuni uomini della sicurezza ed è andato via dallo stadio. In serata la società si è anche confrontata per capire se e quando è il caso di cominciare un ritiro lontano dalla città. Fino a tardissima sera non c’erano conferme in tal senso”, ma evidentemente si riflette in seno alla dirigenza sulle decisioni da assumere in vista del prosieguo della stagione.

