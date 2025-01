LA VECCHIA: “Il Catania avrebbe dovuto avere 6-7 punti in più ma è mancata la convinzione. In chiave mercato perchè non puntare sui giovani?”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television:

“Per il gioco espresso dal Catania finora, la squadra avrebbe dovuto avere almeno 6-7 punti in più. E’ mancata la cattiveria e la convinzione per avere questi punti ulteriori. La difesa del Catania è stata davvero imbarazzante a Benevento, regalando tutti i gol. Non ci sono gli interpreti della prima parte del campionato, quando si parlava di difesa granitica. Penso all’assenza di Di Gennaro, che sta pesando parecchio. La squadra risente anche dell’ansia di dover scalare la classifica, si è demoralizzata però io mi chiedo, senza volere accusare nessuno, perchè al posto di reintegrare in rosa Celli – che può partecipare alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ – non è stato reintegrato un giocatore come Monaco”.

“La squadra ha parecchie zone buie. Il centrocampo ha sofferto delle defezioni che sappiamo, non mi riferisco a Sturaro – perdonatemi – ma qualcosa non va. Non si può perdere come ha fatto il Catania a Benevento. Adesso bisogna arrivare più in alto possibile ma il primo posto è già andato, non a Benevento ma con sconfitta come quelle contro Latina e Potenza in casa”.

“C’è l’aspetto positivo che il Catania dimostra comunque sul campo di giocarsela con tutti, che Inglese sta disputando un grande campionato, che Jimenez sembra aver trovato la giusta collocazione. Sul mercato bastano dei correttivi soprattutto in difesa ed a centrocampo, poi mi chiedo perchè tante volte buttarsi su elefanti vecchi quando ci sono diversi giovani di valore in giro? La società ha sbagliato in questo, poi si legge che il Catania per monte ingaggi è al primo posto in tutta la Serie C. Non per forza spendere tanto è un bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***