LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Monte ingaggi, Catania al primo posto in tutta la Serie C”

Nicola Binda per La Gazzetta dello Sport analizza il monte ingaggi delle squadre di Serie C. A guidare la Top 10 delle squadre più “spendaccione” svetta il Catania con una cifra pari a 11.629.177€. Secondo e terzo gradino del podio per Avellino e Benevento, rispettivamente con 10.214.554€ e 9.729.036€. A seguire, due formazioni del Girone A: Triestina (7.973.998€) e Vicenza (6.864.294€).

Spazio anche al Girone B con Spal (6.546.716€), Ternana (6.363.675€) e Virtus Entella (5.938.399€). Seguono Crotone – a quota 4.781.827€ – e Padova con 4.682.553€ di monte ingaggi. Tredicesimo posto assoluto per il Trapani, neopromossa dalla Serie D, con un monte ingaggi che supera di poco i 4 milioni (4.116.654€). Esempio virtuoso nel Girone C, il Monopoli con soli 2.491.608€. Nel caso del Catania, il monte ingaggi è addirittura aumentato rispetto alla passata stagione (era di 7.482.976€, ndr). Sempre all’interno del gruppo C discorso simile per l’Avellino (+1.032.094€), di poco il Benevento (+37.254).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***