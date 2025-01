EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “A Benevento buttata via una partita che il Catania stava conducendo con merito”

Ai microfoni di Telecolor le considerazioni di Pino Rigoli, ex allenatore rossazzurro, sul Catania dopo la sconfitta riportata nel precedente turno di campionato col Benevento:

“Benevento-Catania? Il Catania nei primi 70′ era in controllo completo della gara. Non si paventava che il Benevento potesse fare gol, ci sono stati un paio di errori individuali nelle marcature dove tu non puoi lasciare tutto quello spazio a pochi metri dalla porta. Sei un giocatore del Catania, sai che tipo di aspettative ci sono nel Catania e non puoi permetterti questi errori di valutazione, di principio. Peccato perchè è stata buttata via una partita che il Catania stava conducendo anche meritatamente, costruendo anche più occasioni degli avversari”.

“Non butterei a mare il Catania di Benevento. Il risultato non è stato positivo e siccome nel calcio contano i numeri, in questo caso dicono che il Catania al ‘Vigorito’ ha avuto torto. Non è stato un Catania che con determinazione ha voluto tornare i tre punti a casa, seconde me con un pò più di cattiveria e sacrificio poteva farcela rimettendo tutto in discussione. Compresa la possibilità di avvicinarti alle posizioni importanti di classifica o addirittura poter insidiare il primo posto”.

“C’è un distacco abbastanza importante dalla vetta. Mi auguro che il Catania il prossimo anno lo possiamo vedere in B, ma la distanza davanti è importante, ci sono squadre altrettanto importanti tra cui l’Avellino che ha un pò deluso le aspettative quest’anno. Secondo me l’Avellino aveva l’organico più importante di tutta la Serie C, girone C, ma sta risalendo lentamente la china. In questo momento il Benevento è favorito, con un allenatore che peraltro possiede grande esperienza nel condurre in porto questi campionati, conosce benissimo la C ed ha avuto sempre squadre e società importanti. Quando un allenatore ha alle spalle una società importante facendo un mercato funzionale al suo progetto tecnico il lavoro dell’allenatore viene agevolato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***