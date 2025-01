L’EDITORIALE | Vorrei ma non posso. Il mese di gennaio per raddrizzare il tiro

Vorrei ma non posso. Il 2025 del Catania comincia come si era chiuso l’anno precedente, con tanti buoni propositi e una realtà dei fatti invece molto deludente. Il primo impegno del nuovo anno solare, il big match con il Benevento, si è risolto nell’ennesima sconfitta cocente. L’illusione di una vittoria contro la capolista in trasferta si è schiantata contro il consueto blackout della squadra, allo sbando nel momento decisivo dell’incontro, che ha messo in evidenza – una volta in più – le criticità strutturali della squadra.

L’inadeguatezza dei rimpiazzi, sul fronte tecnico e delle motivazioni, è ormai palese. La costruzione incompleta della rosa ha spezzato le ali del Catania sul nascere. Un ritardo dal primo posto che si è allungato ulteriormente dopo l’ultima giornata, allontanando i rossazzurri dai sogni di gloria di un girone di ritorno in rimonta. Nessun alibi. La città sa bene che ad inizio stagione l’obiettivo del club era il primo posto: lo dimostrano le scelte del ds Faggiano e dell’allenatore Toscano oltre ai calciatori scelti prima dell’imbarazzante caso fideiussione. La società brucia risorse significative per gli ingaggi degli atleti, chiamati alle falde dell’Etna per determinare risultati ben diversi rispetto a quelli conseguiti fino ad oggi.

Tornare ancora una volta sui tanti insuccessi di questo club negli ultimi due anni sembra non necessario, in quanto questo aspetto è ben chiaro a tutti. Gennaio è un mese importante perché concede l’opportunità di raddrizzare il tiro. Diversi segnali poco incoraggianti messi insieme stanno dipingendo sempre più un quadro che mal si sposa con le ambizioni di ritorno della piazza nei grandi palcoscenici del calcio italiano.

Una gestione manageriale fuori fase rispetto a ciò che ci si aspettava dopo i milioni di Pelligra spesi nel corso del tempo. Spese folli che non si conciliano con risultati tangibili. Il tempo è quello delle risposte concrete.

