MERCATO: Adamonis-Sudtirol, ci siamo

Come riportato nelle scorse ore, Catania e Sudtirol portano avanti la trattativa per il trasferimento di Marius Adamonis al club altoatesino. Trattativa che può ormai considerarsi in dirittura d’arrivo. Il portiere lituano, in uscita per scelta tecnica dopo un girone d’andata disputato ben al di sotto delle attese, si appresta infatti a diventare un nuovo calciatore del Sudtirol. La società rossazzurra non perderà la titolarità del cartellino visto che il trasferimento dell’estremo difensore dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito. Qualora il Sudtirol raggiungesse la permanenza in Serie B, comunque, per Adamonis scatterebbe l’obbligo di riscatto da parte dei biancorossi.

