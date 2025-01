MARCATORI ROSSAZZURRI: Inglese sale a quota 11, Jimenez ritrova la via del gol

Primi gol messi a segno dal Catania nel nuovo anno solare, purtroppo non hanno prodotto punti. Roberto Inglese, autore del momentaneo 1-1 a Benevento, si conferma il migliore finalizzatore della manovra rossazzurra salendo a quota 11 centri. Kaleb Jimenez, che non entrava nel tabellino dei marcatori da tre mesi (Casertana-Catania), ha realizzato il suo secondo gol stagionale. In totale sono 33 (compreso l’autogol di Giron a Crotone) le reti siglate fino a questo momento dalla squadra di mister Toscano in campionato. Riepiloghiamo di seguito i marcatori rossazzurri dopo 21 giornate:

11 GOL – Inglese

5 GOL – Stoppa

2 GOL – Carpani, Jimenez, Montalto

1 GOL – Anastasio, Castellini, D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Guglielmotti, Ierardi, Lunetta, Quaini, Verna

