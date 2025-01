PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Finale amaru comu u vilenu. Alcuni ci stanno facendo un favore a giocare…”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini con il consueto ausilio del dialetto catanese dopo la sconfitta del Catania a Benevento:

“Pubblico di serie A, squadra di serie C. Partita agrodolce, dolce se si guarda a Jimenez e Inglese, amarissimo per un finale amaru comu u vilenu per chi l’ha vista. Sconfitta che ci sta per una squadra di metà classifica… Non ci può e non ci deve stare che il Catania sia da metà classifica, mai! Nel complesso i singoli hanno dato dimostrazione di una buona gara, oddinata e in certi momenti anche estrosa. Poi sul vantaggio di 1-2 i cambi decidono la partita, con alcuni a cui “dire grazie” perché ci stanno facendo un favore a giocare, a giocare tanto per va… ne consegue che poi come sempre acchiappiamo due tiri e due gol e si perde, senza reagire, tanto…perché mai si dovrebbe lottare su ogni pallone…

La squadra ora non va stravolta, si commetterebbero gli stessi orrendi errori dell’anno scorso, a dover essere stravolte sono le teste: quelle non pensanti per cominciare a mpastizzare un po’ di materia grigia, quelle pensanti per cercare di non scunchiuriri in decisioni tattiche prive di posso. La prossima partita deve essere necessariamente una gara di alto livello, non ci aspettiamo altro. FOZZA CATANIA SEMPRE”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***