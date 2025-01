MERCATO: Catania e Trapani sulle tracce di Laezza

Dopo un primo interessamento del Milan Futuro e la proposta concreta formulata dal Trapani, Giuliano Laezza sembrava vicino al passaggio in granata. Invece per il difensore classe 1993 la trattativa con il Trapani è da considerarsi in standby. E’ emersa, poi, l’ipotesi Catania confermata dai colleghi di trivenetogoal.it, sottolineando come sia la società rossazzurra che quella del presidente Antonini garantirebbero a Laezza un contratto pluriennale. Al momento il Vicenza vorrebbe trattenere il giocatore, ma quest’ultimo mira a garanzie per il proprio futuro professionale, dunque lo scenario si presenta incerto in attesa di capire cosa accadrà nelle prossime ore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***