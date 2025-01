MERCATO: Catania, ritorno di fiamma per Liotti

Torna di moda il nome di Daniele Liotti, laterale sinistro classe 1994 attualmente in forza all’Avellino. Già lo scorso anno, a gennaio, il Catania aveva valutato l’ipotesi di prelevare l’ex calciatore della Reggina ma, poi, la società rossazzurra virò su altri profili. Adesso la redazione de La Casa di C lo accosta nuovamente al club etneo. Liotti, allenato in passato proprio da mister Mimmo Toscano, al momento viene ritenuto il vice di Paolo Frascatore, pertanto se il giocatore dovesse chiedere il trasferimento verrebbe inserito nella lista dei partenti dal club irpino. L’impressione è che alle giuste condizioni Liotti possa lasciare l’Avellino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***