MERCATO: Catania, non arriva Ongaro. Idea Pellegrini

Si era detto nei giorni scorsi che uno tra Easton Ongaro (Novara) e Mattia Finotto (Carrarese) fosse principalmente nel mirino del Catania (più defilato Patierno, vicino al rinnovo con l’Avellino). Pista Ongaro che nelle ultime ore si può scartare, visto che il Trapani (che prima del Catania aveva manifestato interesse) ha messo le mani sul centravanti italo-canadese come preannunciato dal presidente Valerio Antonini.

Nelle ultime ore salta fuori un nome nuovo per il reparto avanzato rossazzurro, quello del classe 2000 Jacopo Pellegrini cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Attaccante che può ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, secondo informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com rappresenta un profilo valutato da Catania, Gubbio e Monopoli. Pellegrini lascerebbe la Feralpisalò con la formula del prestito. In questa stagione ha messo a segno un gol tra le fila dei gardesani, ma nelle due precedenti annate vissute al Vicenza ed alla Reggiana ha gonfiato la rete in 17 occasioni tra campionato di Serie C e supercoppa di C.

