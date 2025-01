UFFICIALE: Chiarella cambia casacca, prestito al Messina

L’ACR Messina comunica l’ingaggio dell’esterno offensivo Marco Chiarella. Il classe 2002 arriva a titolo temporaneo, legandosi al club peloritano fino al termine della stagione. Il calciatore ha trascorso questi mesi in prestito dal Catania al Rimini. Dopo avere riportato qualche problema fisico, Chiarella ha faticato a trovare spazio per questioni di natura tattica e, pertanto, si è reso necessario considerare una nuova opportunità. Il giocatore ha concluso l’avventura riminese totalizzando 7 presenze stagionali condite da un gol e un assist. Adesso torna in Sicilia, sponda giallorossa, sempre in prestito con il benestare del Catania (vincolo contrattuale con gli etnei sino al 30 giugno 2027).

