MERCATO: Catania, prosegue la trattativa col Picerno per Pagliai e Allegretto. Matino in direzione Cittadella

Gabriele Pagliai e Andrea Allegretto, rispettivamente laterale destro di 23 anni e 24enne centrale difensivo in forza all’AZ Picerno. Nell’ambito di una strategia sul mercato votata all’abbassamento generale dell’età media della rosa, considerando che sono profili di ottima prospettiva, il Catania continua a trattare il possibile ingaggio di entrambi. Profili di sicuro interesse, soprattutto il primo che sta collezionando molteplici richieste da club di prima fascia di Serie C e non solo, piacciono molto alla società rossazzurra.

Pur non includendo nell’operazione il laterale sinistro Mattia Maffei, ipotesi circolata nei giorni scorsi, il club etneo conta comunque di riuscire a portare a termine la trattativa. Sarà importante colmare la distanza legata al bonus in percentuale sulla futura rivendita, con il Picerno che chiede al Catania il riconoscimento di un importo maggiore. I club sono al lavoro per cercare di sbloccare la trattativa. In merito ad un altro nome spesso accostato al Catania in sede di calciomercato, Emmanuele Matino, per il 26enne difensore in uscita dal Bari ha mosso decisi passi avanti il Cittadella, che offrirebbe al ragazzo la possibilità di ripartire dal campionato cadetto.

