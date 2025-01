MERCATO: da Masi a Bertoncini passando per Garetto e Shpendi, il punto sui movimenti in entrata

Non solo uscite. Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, si è fatto il punto sui movimenti di calciomercato in entrata del Catania. In settimana potrebbero approdare sotto l’Etna tre nuovi giocatori, nel dettaglio un portiere e due difensori. A difesa dei pali è Dini (Catanzaro) l’obiettivo numero uno, favorito su Saro (Cremonese). Al momento i difensori che hanno più probabilità di trasferirsi in Sicilia sono Alberto Masi (classe 1992 dell’Atalanta Under 23) e Davide Bertoncini (capitano del Novara di 33 anni che mister Toscano ha avuto a Reggio Calabria). Possibilità minori di arrivare a Giuliano Laezza (Vicenza) ed Emmanuele Matino (Bari).

In mezzo al campo non si molla la pista che porta al 23enne Marco Garetto. Il centrocampista ha dato la disponibilità a trattare il passaggio al Catania, ma si lavora sul prezzo del cartellino con il Rimini che chiede una contropartita economica per liberare il calciatore. In avanti la società rossazzurra continua a lavorare per Stiven Shpendi, italo-albanese classe 2003 di proprietà dell’Empoli e attualmente in prestito alla Carrarese, che fatica all’idea di privarsi del giocatore a meno che non abbia la garanzia di disporre di un sostituto all’altezza da reperire sul mercato. Un altro obiettivo per il reparto offensivo del Catania milita in Serie B ed è già stato trattato dagli etnei la scorsa estate.

