MERCATO: da Chiricò a Zanellato passando per Celli, il punto sui movimenti in uscita

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, si è fatto il punto sui movimenti di calciomercato in uscita del Catania. Sottolineando che la trattativa con il Sudtirol per la cessione di Luperini va avanti, che Montalto ha due richieste provenienti dalla Serie D mentre Celli piace a Ternana, Ascoli e Casertana. Probabile che D’Andrea torni all’Audace Cerignola. Lo stesso club pugliese ha avviato contatti con il Catania per il centrocampista Verna, il cui profilo è gradito anche ad Ascoli e Ternana.

Al momento niente di concreto per Ierardi. Contatti con squadre importanti del girone A di Serie C per Lunetta. Derby umbro per Chiricò: fino alla scorsa settimana sembrava in vantaggio il Perugia, ora invece è balzata in pole la Ternana e proprio Terni sembra al momento la destinazione più probabile. Quanto a Zanellato, negli ultimi giorni si è mosso il Novara e prosegue il dialogo con il Campobasso per Rapisarda.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***