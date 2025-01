LA SICILIA: “Catania, il ko con la Juve NG ha fatto precipitare tutto. Tifosi irritati da promesse non mantenute”

“La sconfitta interna con la Juventus NG ha fatto precipitare tutto: classifica, morale, gestione del gruppo, rapporti con la piazza. Così da mercoledì il Catania comincerà il ritiro alle porte di Cosenza per rimanere al lavoro lontano dalla Sicilia a tempo indeterminato”, riporta La Sicilia.

“Ieri in Sicilia si stava lavorando per trasferire il materiale tecnico altrove anche con la prospettiva di non giocare domenica perchè Picerno-Catania potrebbe essere rinviata per il maltempo, visto che la neve continuerà a cadere in quella zona in maniera copiosa. Se, poi, si dovesse giocare il Catania sarà chiamato a un riscatto immediato. Una frase che troppe volte è stata scritta, salvo poi registrare spesso delusioni e non certo rivalse”, si legge.

“I tifosi sono irritati da promesse di vittorie mai mantenute. E, in questi casi, escono fuori discorsi che sembrano luoghi comuni ma che non lo sono: scarso impegno, le serate mondane in giro per Catania, le liti nello spogliatoio o peggio ancora – com’è accaduto – durante gli allenamenti al Cibalino e tanto altro ancora. Ecco perchè, poi, maturano sconfitte e delusioni. Se tra calciatori ci si scambia qualche ceffone e poi si rende, ma che si litighi ogni giorno. Invece qui i galletti nel pollaio in campo diventano animelle o peggio ancora strafottenti”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

