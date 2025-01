MERCATO: Gugliemotti, contatti con il Vicenza

In questi giorni alle prese con una gastroenterite virale, l’esterno destro di proprietà del Catania Davide Guglielmotti è finito nel mirino del Vicenza. Secondo quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it, i biancorossi valutano il profilo giusto per sostituire Filippo De Col, a sua volta in trattativa col Trapani e che con buona probabilità si trasferirà proprio nella sponda granata della Sicilia. Contatti si sono registrati fra Vicenza e Catania per Guglielmotti ma, almeno per il momento, la società rossazzurra fa muro. Vedremo se lo scenario muterà nei prossimi giorni.

